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MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" dedi.
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