Bakırköy’de film gibi kovalamaca: Kaza yapınca yakalandı, o anlar kameralara yansıdı

İstanbul Bakırköy’de gece yarısı yaşanan polis kovalamacası film sahnelerini aratmadı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki 34 MTC 95 plakalı otomobili şüpheli bularak ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, uyarıya uymayarak kaçmaya başladı.

Havaya ateş açıldı, sürücü durmadı

Polis ekipleri kaçan otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında şüpheli sürücü, polis araçlarına da çarparak yoluna devam etti.

Polis ekipleri, aracı durdurmak amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Ancak sürücü buna rağmen hız kesmeden kaçmaya devam etti.

Kovalamaca Kennedy Caddesi’nde son buldu

Uzun süren kovalamacanın ardından şüpheli, yeniden Kennedy Caddesi’ne döndüğü sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücüye sağlık ekipleriyle birlikte müdahalede bulundu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cadde trafiğe kapatıldı

Kaza sonrası ikinci bir olayın yaşanmaması için cadde geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirilirken, polis ekipleri hem kazaya karışan şüpheli otomobilde hem de ekip araçlarında detaylı inceleme yaptı.

Hasarlı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra cadde yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.