Balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı, umutlar seneye kaldı

Balıkçılar, bu sezon palamudun hem az hem de küçük çıktığını belirtti.

Normalde eylül ve ekim aylarında tezgâhlarda bolca yer alan palamut, bu sezon hem az çıktı hem de boyut olarak küçük kaldı. Balıkçılar, “Sezon başlamadan bitti” diyerek palamut bolluğu beklemediklerini, bundan sonra yakalanacak balıkların da “kıymetsiz” olacağını ifade etti.

Balıkçı Çetin Kavzoğlu, “Palamut zaten başlamadan bitti. Bu sezon yok denecek kadar az. Belki seneye bol olur ama artık bu yıl için umut yok. Şu anda hamsi gayet güzel; Karadeniz’in her tarafında avcılığı yapılıyor” dedi.

Bir diğer balıkçı Emin Avcı ise geçen yılki bolluğun bu sene yerini durgunluğa bıraktığını vurgulayarak, “Geçen yıl palamut çok boldu, bu sene geçen senenin dörtte biri bile yok. Gelenler de küçük olduğu için vatandaş pek almıyor. Buna karşılık hamsi ve istavrit bol; hamsi tuzlaması için tam zamanı” diye konuştu.