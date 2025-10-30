Balıkesir Sındırgı’da sisle kaplanan yıkım alanları havadan görüntülendi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen depremin ardından devam eden yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis altında sürdü. İlçe, havadan görüntülendi; sisle kaplı yıkım alanları dramatik kareler oluşturdu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 27 Ekim’de yaşanan depremin ardından yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ancak sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, hem ilçe merkezini hem de hasar gören bölgeleri gri bir örtüyle kapladı.
Dronla çekilen görüntülerde, sis arasında kaybolan binalar, iş makineleri ve boşaltılan alanlar dikkat çekti. Görsel olarak etkileyici karelerin ardında, depremin bıraktığı yıkım ve tahribat tüm açıklığıyla gözler önüne serildi.