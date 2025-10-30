Balıkesir Sındırgı’da sisle kaplanan yıkım alanları havadan görüntülendi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 27 Ekim’de yaşanan depremin ardından yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ancak sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, hem ilçe merkezini hem de hasar gören bölgeleri gri bir örtüyle kapladı.

Dronla çekilen görüntülerde, sis arasında kaybolan binalar, iş makineleri ve boşaltılan alanlar dikkat çekti. Görsel olarak etkileyici karelerin ardında, depremin bıraktığı yıkım ve tahribat tüm açıklığıyla gözler önüne serildi.