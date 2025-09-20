Google Haberler

Başakşehir'de Sanayi Sitesinde yangın: Patlama sesleri duyuldu

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında patlama sesleri duyulurken, alevlerin iş yerini sardığı ve yoğun dumanın yükseldiği görüldü. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Başakşehir'de, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde, yangın esnasında patlama seslerinin gelmesi, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ve iş yerinden siyah dumanların yükselmesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit aynı filmde buluştu: İlk tanıtım yayımlandı
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit aynı filmde buluştu: İlk tanıtım yayımlandı
Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi
Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi
İstanbul Boğazı'nda kaza: Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı!
İstanbul Boğazı'nda kaza: Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı!
Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı
Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı
Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile aynı gün ölüme gitti
Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile ölüme gitti
12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti
12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti
Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Önce arsayı sonra marketi yaktı: Kundakçı çocuk, devlet korumasında
Önce arsayı sonra marketi yaktı: Kundakçı çocuk, devlet korumasında
İstanbul'da feci kaza: Kediyi kurtarmaya çalışırken otomobil çarptı
Avcılar’da kediyi kurtarmak isteyen kadına araç çarptı
Erzurum’a kış erken geldi: İlk kar yağışı başladı
Erzurum’a kış erken geldi: İlk kar yağışı başladı
BYD, YANGWANG'ın yeni modellerini tanıttı! Suda gidiyor, 360 derece dönebiliyor...
BYD, YANGWANG'ın yeni modellerini tanıttı! Suda gidiyor, 360 derece dönebiliyor...
Aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Dehşet görüntüler kamerada
Aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda hayatını kaybetti