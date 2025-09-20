Başakşehir'de Sanayi Sitesinde yangın: Patlama sesleri duyuldu
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında patlama sesleri duyulurken, alevlerin iş yerini sardığı ve yoğun dumanın yükseldiği görüldü. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.
Görüntülerde, yangın esnasında patlama seslerinin gelmesi, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ve iş yerinden siyah dumanların yükselmesi yer aldı.