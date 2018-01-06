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Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından milli piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, TSK, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alındı.
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