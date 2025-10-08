Google Haberler

Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi

Ankara'da bozuk gıda üretimi ve satışı yapılan 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, kentte bazı iş yerlerinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bu tespit üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, 1 mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi.

Ele geçen malzeme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Everest Dağı mezarı oldu
Everest Dağı mezarı oldu
Cenazeler karışınca mezar açıldı
Cenazeler karışınca mezar açıldı
At arabasıyla 4 bin 800 kilometre
At arabasıyla 4 bin 800 kilometre
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
Sirkeci'de feribot kazası: Önce vapura sonra iskeleye çarptı
Sirkeci'de feribot kazası: Önce vapura sonra iskeleye çarptı
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı
Para karşılığı rapor veren doktor kameraya yakalandı
Para karşılığı rapor veren doktor kameraya yakalandı
Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi