Bayramiç’te orman yangını Saçaklı köyünü küle çevirdi: Dron görüntüleri yürek burktu
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Saçaklı köyüne ulaştı. Tahliye edilen köyde çok sayıda ev tamamen yandı. Sabah saatlerinde dron ile görüntülenen köydeki tahribatın boyutu ortaya çıkarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Saçaklı köyünde, dün başlayan orman yangını büyük tahribata yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına ulaştı.
Yangının ilerlemesi üzerine köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Alevler nedeniyle çok sayıda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sabah saatlerinde bölge dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, evlerin harabeye döndüğü, köyün büyük kısmının küle döndüğü görüldü.
Ekipler, bölgede yangına müdahaleyi sürdürürken, soğutma çalışmaları için de yoğun çaba harcanıyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.