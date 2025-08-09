  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Bayramiç’te orman yangını Saçaklı köyünü küle çevirdi: Dron görüntüleri yürek burktu

Bayramiç’te orman yangını Saçaklı köyünü küle çevirdi: Dron görüntüleri yürek burktu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Saçaklı köyüne ulaştı. Tahliye edilen köyde çok sayıda ev tamamen yandı. Sabah saatlerinde dron ile görüntülenen köydeki tahribatın boyutu ortaya çıkarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Saçaklı köyünde, dün başlayan orman yangını büyük tahribata yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına ulaştı.

Yangının ilerlemesi üzerine köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Alevler nedeniyle çok sayıda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bayramiç’te orman yangını Saçaklı köyünü küle çevirdi: Dron görüntüleri yürek burktu - Resim : 1

Sabah saatlerinde bölge dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, evlerin harabeye döndüğü, köyün büyük kısmının küle döndüğü görüldü.

Ekipler, bölgede yangına müdahaleyi sürdürürken, soğutma çalışmaları için de yoğun çaba harcanıyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bayramiç’te orman yangını Saçaklı köyünü küle çevirdi: Dron görüntüleri yürek burktu - Resim : 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Diğer Videolar
'Yürüyerek gidilen ada'da can pazarı: Boğulan çocuğu kurtarmak isterken canından oldu
'Yürüyerek gidilen ada'da can pazarı: Boğulan çocuğu kurtarmak isterken canından oldu
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için yardım çağrısı
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için yardım çağrısı
Alevler 18 Mart Üniversitesi'ne de sıçradı
Alevler 18 Mart Üniversitesi'ne de sıçradı
Çanakkale'deki yangın hastaneye yaklaştı
Çanakkale'deki yangın hastaneye yaklaştı
Antalya’da şoke eden anlar: At, babasının kucağından ısırarak aldığı çocuğu metrelerce fırlattı
Antalya’da şoke eden anlar: At, babasının kucağından ısırarak aldığı çocuğu metrelerce fırlattı
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Erdek'te apartmana yıldırım düştü: O anlar kameralara yansıdı
Erdek'te apartmana yıldırım düştü: O anlar kameralara yansıdı
Karavan yangını felakete dönüştü: Tatilciler tahliye ediliyor
Karavan yangını felakete dönüştü: Tatilciler tahliye ediliyor