Bebekli aileyi sıkıştıran araç bariyerlere uçtu: Korku dolu anlar anne tarafından saniye saniye kaydedildi

Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir sürücünün, içinde bebekli bir ailenin bulunduğu aracı defalarca sıkıştırarak çarpışmaya neden olduğu anlar büyük tepki topladı.

Korku dolu anlar kamerada

"asayişberkemal34_" isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, seyir halindeyken bir aracın diğerini sol şeritte sıkıştırdığı, defalarca manevra yaparak önüne kırdığı ve en sonunda da aracın bariyerlere savrulduğu görülüyor.

Çocuklu aracın sürücüsü kontrolü kaybetmeden aracını yol kenarında durdurmayı başararak büyük bir faciayı önledi.

Kaza sırasında araç içinden çekilen görüntülerde, annenin çığlık atarak ön koltuk başlığına tutunduğu, başlığın yerinden fırladığı ve aracın sarsıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Bebekli ailenin yaşadığı panik ve korku, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.