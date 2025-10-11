Google Haberler

Bebekli aileyi sıkıştıran araç bariyerlere uçtu: Korku dolu anlar anne tarafından saniye saniye kaydedildi

Kocaeli’de trafikte yaşanan dehşet anları sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir sürücü, içinde bebekli bir ailenin bulunduğu aracı defalarca sıkıştırıp çarptı. Ailenin bulunduğu araca çarpan otomobil bariyerlere savrulurken, çığlık atan anne ve 2 küçük kız çocuğunun yaşadığı dehşet anları araç içi anbean kameraya yansıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir sürücünün, içinde bebekli bir ailenin bulunduğu aracı defalarca sıkıştırarak çarpışmaya neden olduğu anlar büyük tepki topladı.

Korku dolu anlar kamerada

"asayişberkemal34_" isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, seyir halindeyken bir aracın diğerini sol şeritte sıkıştırdığı, defalarca manevra yaparak önüne kırdığı ve en sonunda da aracın bariyerlere savrulduğu görülüyor.

Çocuklu aracın sürücüsü kontrolü kaybetmeden aracını yol kenarında durdurmayı başararak büyük bir faciayı önledi.

Kaza sırasında araç içinden çekilen görüntülerde, annenin çığlık atarak ön koltuk başlığına tutunduğu, başlığın yerinden fırladığı ve aracın sarsıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Bebekli ailenin yaşadığı panik ve korku, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Popüler Videolar
Video Haberler
Karabük'te akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsüne kırmızı ışıkta arkadan çarptı
Karabük'te akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsüne kırmızı ışıkta çarptı
Mudanya’da faciaya dönüşen yangın kamerada: 170 küçükbaş hayvan küle dönerek telef oldu
Mudanya’da faciaya dönüşen yangın: 170 küçükbaş hayvan küle döndü
7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!
7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!
Adliye önünde dehşet anları! Otomobilini yakınlarının üzerine sürdü: 4 kişi yaralandı
Adliye önünde dehşet anları! Otomobilini yakınlarının üzerine sürdü: 4 kişi yaralandı
Pişkin hırsız girdiği markette alem yaptı
Pişkin hırsız girdiği markette alem yaptı
Tuzla Tersanesi'nde facia: Gemi yan yattı, 1 işçi hayatını kaybetti
Tuzla Tersanesi'nde facia: Gemi yan yattı, 1 işçi hayatını kaybetti
Cam kapıya çarpan kadın yere savruldu
Cam kapıya çarpan kadın yere savruldu
Tescilli Kuytucak narında hasat başladı
Tescilli Kuytucak narında hasat başladı
Diyetle geçirmeye çalıştı, 5 kiloluk kist çıktı
Diyetle geçirmeye çalıştı, 5 kiloluk kist çıktı
Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi
Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi
Everest Dağı mezarı oldu
Everest Dağı mezarı oldu
Cenazeler karışınca mezar açıldı
Cenazeler karışınca mezar açıldı