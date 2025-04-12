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  4. Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat'a karşı yumruklu saldırı anı kameralarda

Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat'a karşı yumruklu saldırı anı kameralarda

Beşiktaş'ta 2025'in ilk divan kurulu toplantısı sırasında eski başkan Hasan Arat'ın kürsüde konuşma yaptığı esnada salon gerginleşti. Arat, konuşmasını sürdürürken sahnede yumruklandı. Bu olay, toplantıya damgasını vurdu ve büyük bir şok etkisi yarattı. İşte eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın yumruklu saldırıya uğradığı o anlar!

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Beşiktaş'ın 2025 yılına ait ilk divan kurulu toplantısı, bugün kulüp binasında toplandı. Eski başkan Hasan Arat, kürsüye çıkarak konuşma yapmaya başladığı sırada salondaki gergin atmosfer hızla tırmandı. 

Sahneye gelen bir kişi, Hasan Arat’a doğru yumruklu saldırıda bulundu. Olayın ardından salon adeta karıştı. Güvenlik görevlileri ve toplantı yetkilileri hızla müdahale ederek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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