Beylikdüzü’nde feci kaza: 19 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Beylikdüzü’nde ara sokaktan caddeye çıkan otomobilin çarptığı 19 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kadın sürücü yakalandı.
Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. yönetimindeki 34 NSF 112 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye kontrolsüz şekilde çıktığı sırada motosikletiyle seyir halinde olan 19 yaşındaki Ali Aydın’a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Aydın, bir sitenin giriş kapısına başını çarparak ağır yaralandı. Sürücü M.K., kazanın ardından otomobilini Beylikdüzü Barış Mahallesi Adaçiftliği Caddesi’nde bırakarak olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmayla sürücünün kimliğini tespit etti. M.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
Kazanın yaşandığı bölgede esnaf, sık sık benzer olayların yaşandığını belirterek hız kesici önlemler alınmasını istedi.