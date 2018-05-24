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"Biz beton yapmak yerine fabrika yapanların önünü açacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı seçildikten 5 yıl sonra bu ülke gıdada kendine yetecek ürünü üreten ve ithalatı bitmiş, ihracata başlamış bir Türkiye olacak. Biz beton yapmak yerine fabrika yapanların önünü açacağız." dedi.
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