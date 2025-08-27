  1. Dünya Gazetesi
  4. Boğaz’da kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un son görüntüleri ortaya çıktı. Günlerdir aranan 29 yaşındaki yüzücünün Beyoğlu’nda kaldığı otelde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sabah saatlerinde otelden ayrıldığı görüldü. İşte o anlar...

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüleri ortaya çıktı. Günlerdir süren arama çalışmalarına rağmen bulunamayan 29 yaşındaki sporcunun, Beyoğlu’nda kaldığı otelde güvenlik kameralarına yansıyan anları dikkat çekti.

Otele ait güvenlik kamerasında görüldü

Görüntülerde Svechnikov’un, yarış günü sabah saat 07.37’de otelin asansöründen çıktığı ve resepsiyona indiği görülüyor. Yüzücünün burada bir süre lobide oturduktan sonra otelden ayrıldığı anlar da kameralara yansıdı.

Arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul Boğazı’ndaki yarış sırasında kaybolduğu belirlenen Rus yüzücünün bulunması için arama çalışmaları denizden ve havadan devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
