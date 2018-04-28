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"Bu seçimler Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran, inşallah bu seçimler Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır ve Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni bir dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam." dedi.
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