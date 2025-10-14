Bursa metrosunda sarhoş yolcu skandalı kamerada
Bursa’da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, metrodaki yolculara laf atarak olay çıkardı. Allah’a küfrettiği öne sürülen şahıs, vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan anlar, yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bursa’da toplu taşımada skandal anlar yaşandı. Bursaray hattında alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, metroya bindikten kısa süre sonra yolcularla tartışmaya başladı.
Metrodaki gergin anlar kamerada
İddiaya göre, alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan şahıs, çevresindeki vatandaşlara laf atmaya başladı.
Kısa sürede sözlü tartışmaya dönüşen olayda şahıs, bir yolcuyla ağız dalaşına girdi.
Tanıkların ifadelerine göre, şahsın Allah’a küfrettiği öne sürüldü. Bu sözlerin ardından vagondaki vatandaşlar tepki gösterdi.
Vatandaşlardan tepki yağdı
Metrodaki diğer yolcuların tepki gösterdiği şahıs, bir süre sonra güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı.
Olay sırasında yolcular arasında gerginlik yaşanırken, bazı vatandaşlar da "saygısızlık yapma" diyerek şahsa karşı çıktı.
Yaşanan gerginlik anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.