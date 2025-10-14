Google Haberler

Bursa metrosunda sarhoş yolcu skandalı kamerada

Bursa’da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, metrodaki yolculara laf atarak olay çıkardı. Allah’a küfrettiği öne sürülen şahıs, vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan anlar, yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa’da toplu taşımada skandal anlar yaşandı. Bursaray hattında alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, metroya bindikten kısa süre sonra yolcularla tartışmaya başladı.

Metrodaki gergin anlar kamerada

İddiaya göre, alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan şahıs, çevresindeki vatandaşlara laf atmaya başladı.

Kısa sürede sözlü tartışmaya dönüşen olayda şahıs, bir yolcuyla ağız dalaşına girdi.

Tanıkların ifadelerine göre, şahsın Allah’a küfrettiği öne sürüldü. Bu sözlerin ardından vagondaki vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşlardan tepki yağdı

Metrodaki diğer yolcuların tepki gösterdiği şahıs, bir süre sonra güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı.

Olay sırasında yolcular arasında gerginlik yaşanırken, bazı vatandaşlar da "saygısızlık yapma" diyerek şahsa karşı çıktı.

Yaşanan gerginlik anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Bakırköy’de film gibi kovalamaca: Kaza yapınca yakalandı, o anlar kameralara yansıdı
Bakırköy’de film gibi kovalamaca: Kaza yapınca yakalandı, o anlar kameralara yansıdı
'Melodili yol' şimdi de Edirne'de! Sürücüler Mehter Marşı dinliyor
'Melodili yol' şimdi de Edirne'de! Sürücüler Mehter Marşı dinliyor
Pastaneye el bombası atıldı: Güvenlik kamerası anbean kaydetti
Pastaneye el bombası atıldı: Güvenlik kamerası anbean kaydetti
Pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı: Dehşet anları kamerada
Pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı: Dehşet anları kamerada
Gemlik’te sahnede kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı hayatını kaybetti
Gemlik’te sahnede kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı hayatını kaybetti
20 bin TL'ye kendi aracını yaptı: 5 litre benzinle 370 kilometre yol gidiyor
20 bin TL'ye kendi aracını yaptı: 5 litre benzinle 370 kilometre yol gidiyor
Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışma! Uçaklar havalandı
Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışma! Uçaklar havalandı
Şov meraklısı esnaf, müşterileri yıkadı
Şov meraklısı esnaf, müşterileri yıkadı
Karabük'te akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsüne kırmızı ışıkta arkadan çarptı
Karabük'te akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsüne kırmızı ışıkta çarptı
Bebekli aileyi sıkıştıran araç bariyerlere uçtu: Korku dolu anlar anne tarafından saniye saniye kaydedildi
Bebekli aileyi sıkıştıran araç bariyerlere uçtu: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Mudanya’da faciaya dönüşen yangın kamerada: 170 küçükbaş hayvan küle dönerek telef oldu
Mudanya’da faciaya dönüşen yangın: 170 küçükbaş hayvan küle döndü
7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!
7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!