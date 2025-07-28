Bursa yangınındaki şüphelinin benzin istasyonundaki anları kamerada!

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Bursa Valiliği, yangınlara yönelik yapılan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Şüphelinin U.A. olduğu öğrenilirken, 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildiği ve bir dönem akaryakıt istasyonunda çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

U.A'nın Harmancık ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntüleri soruşturmaya dahil edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, beyaz bir pikapla istasyona gelen kişinin elindeki bidonlardaki suyu saksılara döktüğü, ardından benzin pompalarının bulunduğu alana yöneldiği ve daha sonra istasyondan ayrıldığı görülüyor. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.