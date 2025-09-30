Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şehir içi otobüste yaşanan tartışma, yolculara zor anlar yaşattı. Olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Durak dışında inmek isteyince tartışma çıktı

İddiaya göre, yoğun trafikte ilerleyen otobüste bazı kadın yolcular durak dışında inmek istedi. Ancak sürücü, durak harici yerlerde duramayacağını belirterek talebi reddetti. Bu sırada yolculardan biri, camlara vurarak tepki gösterip sürücüyü polise şikâyet etmekle tehdit etti.

“Haydi boşalt” deyip kapıları açtı

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, “Polis gelene kadar kapıları açmayacağım” dedi. Kadın yolcuların ısrarı üzerine ise kapıları açıp “Haydi boşalt boşalt!” diyerek yolcuları inmeye zorladı. Ancak yolcular otobüsten inmedi.

Olayın ardından sürücü, İzmir Yolu üzerindeki bir AVM durağına otobüsü park ederek kendisi araçtan indi. Yol kenarında sigara yakan sürücüye, yolcular tepki gösterdi. Kadınlar, işe geç kaldıklarını belirterek sürücüyü yeniden direksiyona geçmesi için ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra sürücünün yeniden otobüse binerek aracı çalıştırdığı ve yoluna devam ettiği öğrenildi. Yaşanan olay, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, yolcuların büyük tepkisini çekti.