Bursa'da korkutan tablo: İki barajda su bitti!

Bursa büyük bir su kriziyle karşı karşıya. Kenti besleyen iki ana su kaynağı olan Nilüfer ve Doğancı barajlarında doluluk oranı sıfırlandı. Toplam 185 milyon metreküp kapasiteli bu barajlardaki seviye, son ölçümlere göre yüzde 0'a indi. Özellikle Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya gibi kilit ilçelere su sağlayan bu durum, Bursa'da paniğe yol açtı. İki hafta önce yüzde 2,33 olan doluluk, rekor hızda eriyerek kritik duruma ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
