Google Haberler

Bursa’da yangın faciası: Biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 4. kattaki bir dairede televizyon fişinin kaçak yapması sonucu çıkan yangında biri çocuk ikisi kadın olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti. Evde bulunan 8 kişiden 5’i kurtulurken, yangında alevlerden kaçamayan 3 kişi yanarak can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, mahallede büyük panik yaşandı.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi’nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 4. katındaki dairede televizyon fişinin kaçak yapıp erimesi sonucu yangın çıktı.

3 kişi hayatını kaybetti

Yangın önce bir odada başladı ancak fark edilmeyince kısa sürede tüm daireyi sardı. O sırada evde bulunan 8 kişiden 5’i dışarı çıkmayı başarırken, 3 yaşındaki bir çocuk ile misafirliğe gelen 2 kadın alevlerden kaçamayarak yaşamını yitirdi.

Mahallede panik yaşandı

Alevler kısa sürede dairenin camlarından dışarı fırlayınca mahallede korku ve panik oluştu. Çevredekiler yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Karaburun Sahili’nde deniz faciası: İsveçli kadın kurtarıldı, nişanlısı hayatını kaybetti
Karaburun Sahili’nde deniz faciası: İsveçli kadın kurtarıldı, nişanlısı hayatını kaybetti
BM’de Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Çok verimli güzel bir toplantı'
BM’de Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Çok verimli güzel bir toplantı'
İşten çıkarılan kadın 'Gerekçen bu olsun' diyerek şefinin üzerine kaynar su döktü: O anları saniye saniye kaydetti
İşten çıkarılan kadın 'Gerekçen bu olsun' diyerek şefinin üzerine kaynar su döktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı New York sokaklarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı New York sokaklarında
Başakşehir'de Sanayi Sitesinde yangın: Patlama sesleri duyuldu
Başakşehir'de Sanayi Sitesinde yangın: Patlama sesleri duyuldu
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit aynı filmde buluştu: İlk tanıtım yayımlandı
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit aynı filmde buluştu: İlk tanıtım yayımlandı
Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi
Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi
İstanbul Boğazı'nda kaza: Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı!
İstanbul Boğazı'nda kaza: Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı!
Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı
Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı
Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile aynı gün ölüme gitti
Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile ölüme gitti
12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti
12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti
Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı