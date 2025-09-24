Bursa’da yangın faciası: Biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi
Bursa’nın Karacabey ilçesinde 4. kattaki bir dairede televizyon fişinin kaçak yapması sonucu çıkan yangında biri çocuk ikisi kadın olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti. Evde bulunan 8 kişiden 5’i kurtulurken, yangında alevlerden kaçamayan 3 kişi yanarak can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, mahallede büyük panik yaşandı.
Bursa’nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi’nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 4. katındaki dairede televizyon fişinin kaçak yapıp erimesi sonucu yangın çıktı.
3 kişi hayatını kaybetti
Yangın önce bir odada başladı ancak fark edilmeyince kısa sürede tüm daireyi sardı. O sırada evde bulunan 8 kişiden 5’i dışarı çıkmayı başarırken, 3 yaşındaki bir çocuk ile misafirliğe gelen 2 kadın alevlerden kaçamayarak yaşamını yitirdi.
Mahallede panik yaşandı
Alevler kısa sürede dairenin camlarından dışarı fırlayınca mahallede korku ve panik oluştu. Çevredekiler yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.