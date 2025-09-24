Bursa’da yangın faciası: Biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi

Bursa’nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi’nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 4. katındaki dairede televizyon fişinin kaçak yapıp erimesi sonucu yangın çıktı.

3 kişi hayatını kaybetti

Yangın önce bir odada başladı ancak fark edilmeyince kısa sürede tüm daireyi sardı. O sırada evde bulunan 8 kişiden 5’i dışarı çıkmayı başarırken, 3 yaşındaki bir çocuk ile misafirliğe gelen 2 kadın alevlerden kaçamayarak yaşamını yitirdi.

Mahallede panik yaşandı

Alevler kısa sürede dairenin camlarından dışarı fırlayınca mahallede korku ve panik oluştu. Çevredekiler yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.