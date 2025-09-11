BYD, YANGWANG'ın yeni modellerini tanıttı! Suda gidiyor, 360 derece dönebiliyor...
Otomotiv devi BYD, Türkiye’de gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle lüks markası YANGWANG’ın U8 ve U9 modellerini tanıttı. İstanbul Kemerburgaz’da kurulan özel platformda sergilenen araçlar, sıra dışı yetenekleriyle dikkat çekti. YANGWANG U9, sadece 2.36 saniyede 100 km/s hıza ulaşırken, U8 modeli ise karada ve su üzerinde hareket etme kabiliyetiyle izleyicileri büyüledi. Her iki model de 360 derece kendi etrafında dönme (Tank Dönüşü) gibi ileri teknolojik özelliklerini sergiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA