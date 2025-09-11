Google Haberler

BYD, YANGWANG'ın yeni modellerini tanıttı! Suda gidiyor, 360 derece dönebiliyor...

Otomotiv devi BYD, Türkiye’de gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle lüks markası YANGWANG’ın U8 ve U9 modellerini tanıttı. İstanbul Kemerburgaz’da kurulan özel platformda sergilenen araçlar, sıra dışı yetenekleriyle dikkat çekti. YANGWANG U9, sadece 2.36 saniyede 100 km/s hıza ulaşırken, U8 modeli ise karada ve su üzerinde hareket etme kabiliyetiyle izleyicileri büyüledi. Her iki model de 360 derece kendi etrafında dönme (Tank Dönüşü) gibi ileri teknolojik özelliklerini sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Dehşet görüntüler kamerada
Aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu
ABD, UFO görüntülerini yayımladı: Halkın bunları görmesi gerek
ABD'den "UFO görüntüleri" iddiası: Halkın bunları görmesi gerek
İsveç Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı
İsveç Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı
Sosyal medya krizi Nepal'i karıştırdı: Ekonomi Bakanı'nı yerlerde sürükleyip nehre attılar!
Ekonomi Bakanı'nı yerlerde sürükleyip nehre attılar!
Kocaeli’de bombalı saldırının altından 3 milyonluk haraç çıktı
Kocaeli’de bombalı saldırının altından 3 milyonluk haraç çıktı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin'den video mesaj
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin'den video mesaj
Gaziantep’te bozulmuş etleri kıyma yapan bir işletme kapatıldı
Gaziantep’te bozulmuş etleri kıyma yapan bir işletme kapatıldı
Ankara'da pes dedirten görüntü: Elektrikli valiz ile trafiğe çıkan şahıs sosyal medyada gündem oldu
Ankara'da pes dedirten görüntü: Elektrikli valiz ile trafiğe çıkan şahıs sosyal medyada gündem oldu
Ali Sabancı son dönemde okuduğu kitapları paylaştı!
Ali Sabancı son dönemde okuduğu kitapları paylaştı!
Çin'de Zafer Günü töreni: Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit düzenlendi
Çin'de Zafer Günü töreni: Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit düzenlendi
Bursa'daki yangında can pazarı! Kahraman anneanne torununu ve kendini balkondan atarak kurtardı | VİDEO
Bursa'daki yangında can pazarı! Kahraman anneanne torununu ve kendini balkondan atarak kurtardı