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"Canımı seve seve vermeye hazırım"

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Eğer yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi Afrin'e gider bu vatana bu millete taşıdığım canı seve seve vermeye hazırım. Bu da bu millete, Devlet sözüdür." dedi.
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