Çatıda çay demlerken kazan patladı
İstanbul Bakırköy’de 3 katlı bir iş yerinin çatı katında 2 vatandaş çay demlerken çay kazanı patladı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın çatısında 2 kişi binanın çatı katına güvercin beslenen kısımda çay demlemek istedi.
O sırada çay kazanı patlayınca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Herhangi kimsenin yaralanmadığı yangın sonrası çatı katında maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA