Çatıda çay demlerken kazan patladı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın çatısında 2 kişi binanın çatı katına güvercin beslenen kısımda çay demlemek istedi.

O sırada çay kazanı patlayınca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Herhangi kimsenin yaralanmadığı yangın sonrası çatı katında maddi hasar meydana geldi.