Google Haberler

Çatıda çay demlerken kazan patladı

İstanbul Bakırköy’de 3 katlı bir iş yerinin çatı katında 2 vatandaş çay demlerken çay kazanı patladı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın çatısında 2 kişi binanın çatı katına güvercin beslenen kısımda çay demlemek istedi.

O sırada çay kazanı patlayınca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Herhangi kimsenin yaralanmadığı yangın sonrası çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Bursa’da küle dönen ormanlık bölge havadan görüntülendi
Bursa’da küle dönen ormanlık bölge havadan görüntülendi
Ünlü şarkıcı Güllü’ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürekleri dağladı!
Ünlü şarkıcı Güllü’ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürekleri dağladı!
Çavuşçu Gölü kurudu, çatlamış toprağa dönüştü
Çavuşçu Gölü kurudu, çatlamış toprağa dönüştü
Kaçak yapı denetiminde birbirlerine girdiler
Kaçak yapı denetiminde birbirlerine girdiler
Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Netanyahu’ya BM’de Gazze protestosu
Netanyahu’ya BM’de Gazze protestosu
Bursa’da yangın faciası: Biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi
Bursa’da yangın faciası: Biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi
Karaburun Sahili’nde deniz faciası: İsveçli kadın kurtarıldı, nişanlısı hayatını kaybetti
Karaburun Sahili’nde deniz faciası: İsveçli kadın kurtarıldı, nişanlısı hayatını kaybetti
BM’de Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Çok verimli güzel bir toplantı'
BM’de Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Çok verimli güzel bir toplantı'
İşten çıkarılan kadın 'Gerekçen bu olsun' diyerek şefinin üzerine kaynar su döktü: O anları saniye saniye kaydetti
İşten çıkarılan kadın 'Gerekçen bu olsun' diyerek şefinin üzerine kaynar su döktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı New York sokaklarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı New York sokaklarında
Başakşehir'de Sanayi Sitesinde yangın: Patlama sesleri duyuldu
Başakşehir'de Sanayi Sitesinde yangın: Patlama sesleri duyuldu