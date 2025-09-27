Google Haberler

Çavuşçu Gölü kurudu, çatlamış toprağa dönüştü

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan yaklaşık 27 kilometrekare alana sahip olan ve tektonik oluşum ile meydana gelen Çavuşçu Gölü kuraklığa teslim oldu.

Ilgın'da bulunan Çavuşçu Gölü geçtiğimiz yıllar içerisinde kurumaya yüz tutarken, her geçen yıl bir öncekine göre biraz daha kurak geçince göldeki su seviyesi gözle görülür seviyede azaldı ve kurudu. Sulak zamanlarda birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göle artık göç zamanlarında kuşlar da gelmezken, kuruyan alanlar büyük bir boş araziye dönüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
