CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin'den video mesaj

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve il yönetimine kayyum atanmasının ardından Gürsel Tekin, kayyum heyetiyle birlikte olduğu bir video paylaşım yayımladı.

Videoda kendisini ve heyeti tanıtan Tekin, “Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, İstanbul'da da üç buçuk yıl il başkanlığı yapan insanım. Yine benim gibi bu heyette krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık” ifadelerini kullandı.

“CHP adliye koridorlarına düşmemeliydi”

Tekin, CHP’nin tarihine vurgu yaparak, “CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. CHP tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'lileri kucaklamaktır. Önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşımız var” dedi.

Kayyum heyetini tanıttı

Videoda heyetteki isimleri tanıtan Tekin, “Zeki başkan doğduğu günden CHP’li, aynı zamanda da uzun süre CHP’nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Keza Erkan kardeşimiz… Biz hepimiz CHP’liyiz” ifadelerini kullandı.

Tekin, videonun sonunda kayyum heyetindeki isimleri “aslan arkadaşlarım” sözleriyle tanıtarak, “Bize güvenin, biz CHP'nin ilkeleri, kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında kimse bizden farklı bir şey beklemesin. Çünkü biz CHP’liyiz” diye konuştu.