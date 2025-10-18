CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı: O anlar saniye saniye kaydedildi

CHP İzmir İl Kongresi’nde tek aday olarak yarışan Çağatay Güç, konuşmasının sonunda fenalaşarak yere yığıldı.

Partililerin büyük panik yaşadığı anlarda, sağlık ekipleri hızla salona girerek Güç’e müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından kendine gelen Güç, kısa bir süre dinlendikten sonra yeniden kürsüye çıktı ve konuşmasına devam etti.

“Yorgunluk ve Uykusuzluk Nedeniyle Fenalaştım”

Çağatay Güç, kısa bir aranın ardından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Son iki gündür çok yoğun bir tempodayım. Yeterince uyuyamadım ve düzgün beslenemedim. Bu yüzden fenalaştım ama şimdi iyiyim.”

Partililerden gelen destek ve alkışlarla konuşmasını tamamlayan Güç, kongreye kaldığı yerden devam etti.

Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanı Seçildi

Kongrede 650 delegenin 510’u oy kullandı. Geçerli 473 oyun 447’sini alan Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanı seçildi.

Kongre sürecinde “birlik ve yenilenme” mesajları veren Güç’ün, yeni dönemde İzmir örgütünü bütünleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Kongrede Gergin Anlar Yerini Alkışlara Bıraktı

Kürsüde yaşanan kısa süreli panik, Güç’ün sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılmasıyla yerini alkışlara bıraktı.

CHP delegeleri, Güç’ün yeniden sahneye çıkarak konuşmasını tamamlamasının ardından uzun süre ayakta alkışladı.