e-DÜNYA
24 °C

CHP'li Tezcan'dan Abdullah Gül açıklaması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi etrafındaki tartışmalar sürerken CHP Sözcüsü Tezcan'dan açıklama geldi; "Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. İsimlerin kamuoyu önünde konuşulması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifak peşindeyiz" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.