Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz geçişi yapan 9 gemiyi selamladı

TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 gemi 'TEKNOFEST Mavi Vatan' kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe'de gemilerin geçişini selamladı.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dolmabahçe'de gemilerin boğazdan geçişini selamladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan sırasıyla TCG Anadolu, Savarona yatı, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis denizaltısı da yer alarak geçiş tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
