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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yle birlikte Hatay’daki Harekat Merkezi’ne yaptığı ziyarette Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi aldı.
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