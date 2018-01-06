ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.