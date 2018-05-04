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"Dedik ki yeni bir boyun ölçüsü alalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne olur ne olmaz dedik ve ana muhalefetin boyunun ölçüsünü daha önce defalarca aldığımız için bu meydan okumalarına da çok itibar etmedik. Dedik ki; belki bu endişe olmaz yeni bir boyun ölçüsü alalım." dedi.
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