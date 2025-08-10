Depremde çöken binadan kurtuluş anları kamerada: İşte o anlar...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı.
Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındı. Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.
Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Enkaz altında bir kişinin daha bulunduğunu değerlendiren ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Binadan daha önce de 4 kişi kurtarılmıştı.