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Doktoradan sonra doçentliğe geçilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doktoradan doğrudan doçentliğe geçiş) YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz."
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