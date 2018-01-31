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En fazla öğretmen açığı Marmara bölgesinde

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğretmen doluluk oranının Doğu Anadolu'da yüzde 92'nin, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 90'nın üzerinde olduğunu, "Ülke genelinde ise yüzde 90'ın üzerinde. En fazla öğretmen açığımızın olduğu bölge Marmara Bölgesi, İstanbul." dedi.
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