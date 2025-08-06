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  4. Erdek'te apartmana yıldırım düştü: O anlar kameralara yansıdı

Erdek'te apartmana yıldırım düştü: O anlar kameralara yansıdı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde aniden bastıran fırtına gök gürültülü sağanakla birlikte etkili oldu. Bir apartmana düşen yıldırımın görüntüleri kameralara yansırken, olay mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Giray Topçular giray.topcular@dunya.com
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarılar Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçeğe dönüştü. İlçede akşam saatlerinde başlayan fırtına kısa sürede şiddetini artırarak gök gürültülü sağanak yağışa dönüştü.

Fırtına sırasında birçok noktaya yıldırım düşerken, bunlardan biri bir apartmana isabet etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yıldırımın apartmana düşmesiyle birlikte büyük bir patlama sesi duyulurken, olay sonrası bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Yıldırım düşmesinin ardından apartmanın elektrik ve uydu altyapısında hasar meydana geldi. Yetkililer, bölgede benzer durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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