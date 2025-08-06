Erdek'te apartmana yıldırım düştü: O anlar kameralara yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarılar Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçeğe dönüştü. İlçede akşam saatlerinde başlayan fırtına kısa sürede şiddetini artırarak gök gürültülü sağanak yağışa dönüştü.

Fırtına sırasında birçok noktaya yıldırım düşerken, bunlardan biri bir apartmana isabet etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yıldırımın apartmana düşmesiyle birlikte büyük bir patlama sesi duyulurken, olay sonrası bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Yıldırım düşmesinin ardından apartmanın elektrik ve uydu altyapısında hasar meydana geldi. Yetkililer, bölgede benzer durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.