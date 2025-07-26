  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Erdek'te lüks yat alevlere teslim oldu

Erdek'te lüks yat alevlere teslim oldu

Marmara Denizi Erdek açıklarında "İllusion" isimli yat, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Edinilen bilgiye göre saat 17.30 sıralarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki "İllusion"isimli yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yatta bulunan 4 kişi Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından tahliye edilirken, alevlere başka bir gemiyle müdahale edildi. Yangında lüks yat tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Diğer Videolar
Kadın garsona tokat attı: Bunu hiç beklemiyordu, elinden zor aldılar
Kadın garsona tokat attı: Bunu hiç beklemiyordu, elinden zor aldılar
Kınalıada açıklarında lüks yat alev aldı! Yolcular canlarını denize atlayarak kurtardı
Kınalıada açıklarında lüks yat alev aldı! Yolcular canlarını denize atlayarak kurtardı
Köyler arası futbol turnuvasında çarşı pazar karıştı! Taraftarı, futbolcusu... Herkes yumruk yumruğa
Köyler arası futbol turnuvasında çarşı pazar karıştı! Taraftarı, futbolcusu... Herkes yumruk yumruğa
Yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı
Yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Beyoğlu’nda patlama: Valilikten açıklama geldi
İstanbul Beyoğlu’nda patlama: Valilikten açıklama geldi
Eskişehir'de 11 orman işçisinin ölümüne yol açan yangının görüntüleri
Eskişehir'de 11 orman işçisinin ölümüne yol açan yangının görüntüleri
Beyoğlu'nda 9 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı
Beyoğlu'nda 9 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı
Sakarya orman yangınında alevler hortum oluşturdu!
Sakarya orman yangınında alevler hortum oluşturdu!