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Erdoğan, ABD-Rusya krizinde son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Trump'la yaptığı görüşmede Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Amerika, Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
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