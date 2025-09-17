Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile aynı gün ölüme gitti

Erzincan’dan yeni aldığı motosikletle memleketi Sivas’ın Akıncılar ilçesine dönmek için yola çıkan 23 yaşındaki İbrahim Can Sevinç, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, 12 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan – Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erzincan’daki bir mağazadan sıfır motosiklet satın alan Sevinç, Akıncılar’a gitmek üzere yola çıktı. Ancak seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sevinç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan feci kaza, motosikletin hemen arkasından ilerleyen bir tırın araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, viraja giren motosikletin bariyerlere çarpması ve sürücünün yola savrulduğu anlar yer aldı.