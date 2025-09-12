Erzurum’a kış erken geldi: İlk kar yağışı başladı
Erzurum’un İspir ilçesinde bulunan Yedigöller’e mevsimin ilk karı yağdı. O anlar bölgede bulunan çobanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Sıcaklıkların hızla düştüğü ve yağışların etkili olmaya başladığı Erzurum’da havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı da yağdı. Yaklaşık 3 bin 100 rakıma sahip olan Yedigöller’de hayvanlarını otlatan çobanlar kar sürprizi ile karşılaştılar.
Bu anlar çobanlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı.
