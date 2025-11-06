Google Haberler

Esenboğa Havalimanı'nda film sahnesini aratmayan uçak kazası tatbikatı

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda olası bir uçak kazasına karşı hazırlık amacıyla geniş katılımlı bir tatbikat düzenlendi. DHMİ koordinasyonunda yapılan çalışmada, kalkış sonrası acil durum yaşayan yolcu uçağında yangın, kimyasal sızıntı ve yaralanma senaryoları canlandırıldı. 30 kurumdan 400 personelin görev aldığı tatbikatta AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri gerçeğini aratmayan bir performans sergiledi. Tatbikatta kullanılan uçak maketi ise tamamen geri dönüşüm malzemeleriyle üretildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
