Google Haberler

Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı

İstanbul Esenyurt’ta bir otele pimi çekilmiş el bombası atıldı. Patlamayan bomba nedeniyle yaralanan olmadı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Bomba patlamazken, olay yerine gelen polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otelde yaşandı.

Otele pimini çekip el bombası attılar. Atılan bomba patlamazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Gece müzeciliğinde rekor: 554 bin ziyaretçi
Gece müzeciliğinde rekor: 554 bin ziyaretçi
Trabzon kıyılarında köpek balığı alarmı
Trabzon kıyılarında köpek balığı alarmı
Papa 14. Leo, Şişli'deki Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi
Papa 14. Leo, Şişli'deki Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi
Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
Yayla çileğinde dikim mesaisi başladı (video)
Yayla çileğinde dikim mesaisi başladı (video)
Atatürk Havalimanı’nda 9 bin 200 araçlık dev hazırlık
Atatürk Havalimanı’nda 9 bin 200 araçlık dev hazırlık
Hazırlıklar tamamlandı, İznik halkı Papa 14. Leo'yu bekliyor
Hazırlıklar tamamlandı, İznik halkı Papa 14. Leo'yu bekliyor
Hong Kong'daki dev yangında bilanço ağırlaşıyor! Alevler 4 binada devam ediyor
Hong Kong'daki dev yangında bilanço ağırlaşıyor!
Beyaz Saray yakınlarında iki ABD askeri vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında iki ABD askeri vuruldu
43 ilin geçiş güzergahında "sis denizi"
43 ilin geçiş güzergahında "sis denizi"
Yanlış yola giren belediye otobüsü trafiği tehlikeye attı!
Yanlış yola giren belediye otobüsü trafiği tehlikeye attı!
Sağlıksız şartlarda üretime en üst sınırdan ceza
Sağlıksız şartlarda üretime en üst sınırdan ceza