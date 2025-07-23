Eskişehir'de 11 orman işçisinin ölümüne yol açan yangının görüntüleri

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 11 orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü hayatını kaybetti. Orman işçilerinin cenazelerinin Eskişehir'in Kırka Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

Ak Parti Milletvekili Hatipoğlu: 11 kahraman orman emekçimizi kaybettik

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada: ''Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.'' dedi.