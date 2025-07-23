  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Eskişehir'de 11 orman işçisinin ölümüne yol açan yangının görüntüleri

Eskişehir'de 11 orman işçisinin ölümüne yol açan yangının görüntüleri

Son dakika gelişmesi... Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangında alevlerin arasında kalan 11 orman işçisi hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 11 orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü hayatını kaybetti. Orman işçilerinin cenazelerinin Eskişehir'in Kırka Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

Ak Parti Milletvekili Hatipoğlu: 11 kahraman orman emekçimizi kaybettik
AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada: ''Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.'' dedi. 

Diğer Videolar
Yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı
Yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’nda patlama: Bir bina kısmen çöktü, arama çalışması yapılıyor
Beyoğlu’nda patlama: Bir bina kısmen çöktü, arama çalışması yapılıyor
Beyoğlu'nda 9 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı
Beyoğlu'nda 9 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı
Sakarya orman yangınında alevler hortum oluşturdu!
Sakarya orman yangınında alevler hortum oluşturdu!
Sakarya'daki yangın 24 saattir sürüyor, yangın Bilecik'e de sıçradı
Sakarya'daki yangın 24 saattir sürüyor, yangın Bilecik'e de sıçradı
Sakarya'da ekipler alev çemberinin içinden geçti: O anlar kamerada
Sakarya'da ekipler alev çemberinin içinden geçti: O anlar kamerada
İsrail Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasını vurdu
İsrail Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasını vurdu
Eski polis memurunun Ayşe Tokyaz'ın cesedini valizle taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Eski polis memurunun Ayşe Tokyaz'ın cesedini valizle taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı