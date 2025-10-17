Google Haberler

Esnaf esnaf dolaştı: Yarım saatte bin 32 lira topladı

Mersin'de esnaf ve kahvehaneleri dolaşarak dilencilik yapan 32 yaşındaki kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede G.K. isimli kadını tespit etti. Kadının yalnızca yarım saat içinde 1.032 lira topladığı belirlendi. Zabıta ekipleri, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında kadına 1.406 lira idari para cezası uygularken, toplanan paraya da tutanakla el koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
