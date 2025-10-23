Google Haberler

Facia saniyelerle atlatıldı! Dağdan kopan dev kaya paniğe neden oldu

Tunceli'de yapılan çalışma sırasında dağdan kopan dev bir kaya parçası büyük bir tehlikeye yol açtı. Kutu Deresi mevkisinde yaşanan olayda, yuvarlanan kaya parçası dağ eteğindeki evi ve yol kenarında park halindeki araçları teğet geçerek dereye yuvarlandı. O sırada bölgede bulunan bir kişi koşarak kaçarken yere düştü. Facianın eşiğinden dönülen anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
