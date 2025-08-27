Feribotta intihar girişimi! Denize atlayan kadın yolcuya ait o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Yalova’dan hareket eden Topçular–Eskihisar feribotunda 23 Ağustos 2025 günü yaşanan olay paniğe neden oldu. 35 yaşındaki S.K. adlı kadın yolcu, sefer sırasında gemi korkuluklarının arkasına geçerek kendini denize bıraktı.

Yolcu ve sahil güvenlik ekipleri devreye girdi

Kadının denize atladığını gören yolcular, hemen gemi mürettebatına haber verdi. Feribot durdurulurken, bir yolcu denize atlayarak kadının yardımına koştu. Ardından bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, can simidi yardımıyla S.K.’yi sudan çıkararak sahil güvenlik botuna aldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Topçular İskelesi’ne getirilen kadın, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen S.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntüler ortaya çıktı

O anlar ise feribottaki yolcuların cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde kadının kendini denize bırakma anı ve ardından yaşanan kurtarma çalışmaları yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede gündem oldu.