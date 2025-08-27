  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Feribotta intihar girişimi! Denize atlayan kadın yolcuya ait o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Feribotta intihar girişimi! Denize atlayan kadın yolcuya ait o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Yalova’dan hareket eden Topçular–Eskihisar feribotunda 35 yaşındaki bir kadın yolcu denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yolcuların ihbarı üzerine feribot durdurulurken, bir yolcunun ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı. O anlara ait görüntüler ise cep telefonuyla kaydedildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Yalova’dan hareket eden Topçular–Eskihisar feribotunda 23 Ağustos 2025 günü yaşanan olay paniğe neden oldu. 35 yaşındaki S.K. adlı kadın yolcu, sefer sırasında gemi korkuluklarının arkasına geçerek kendini denize bıraktı.

Yolcu ve sahil güvenlik ekipleri devreye girdi

Kadının denize atladığını gören yolcular, hemen gemi mürettebatına haber verdi. Feribot durdurulurken, bir yolcu denize atlayarak kadının yardımına koştu. Ardından bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, can simidi yardımıyla S.K.’yi sudan çıkararak sahil güvenlik botuna aldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Topçular İskelesi’ne getirilen kadın, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen S.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntüler ortaya çıktı

O anlar ise feribottaki yolcuların cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde kadının kendini denize bırakma anı ve ardından yaşanan kurtarma çalışmaları yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Diğer Videolar
Hakan Çakır cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Hakan Çakır cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Boğaz’da kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüleri ortaya çıktı
Boğaz’da kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüleri ortaya çıktı
Doktor 'teşhirci' diyerek kadın hastayı muayene etmedi! Olay sosyal medyada gündem oldu
Doktor 'teşhirci' diyerek kadın hastayı muayene etmedi! Olay sosyal medyada gündem oldu
Suya balıklama atlayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Suya balıklama atlayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz geçişi yapan 9 gemiyi selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz geçişi yapan 9 gemiyi selamladı
Adana'da kızını bıçakla kovalayan anne tutuklandı
Adana'da kızını bıçakla kovalayan anne tutuklandı
Sokak sokak gezdi, arabaların aynalarını parçaladı! İşte o anlar...
Sokak sokak gezdi, arabaların aynalarını parçaladı! İşte o anlar...
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgası, define aramaya döndü
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgası, define aramaya döndü