Game of Thrones dizisinin The Mountain'i Hafthor Bjornsson'dan dünya rekoru

Bjornsson, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında yeni rekorunu duyurdu. Bjornsson İzlanda'daki evinde, özel olarak kurduğu ağırlık kaldırma platformunda bu başarıyı elde etti.

Bjornsson, daha önce de 2018'de dünyanın en güçlü adamı unvanını kazanmıştı.

Hafthor Bjornsson kimdir?

Hafthor Bjornsson tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinin başarılı oyuncuları arasında yer almaktadır. Ayrıca sporcu kimliği ile dikkatleri üzerine çekmiş ve kırdığı rekorlar ile uzun süre adından söz ettirmiştir.

1988 yılının Kasım ayında, İzlanda’nın Başkenti olan Reykjavik Şehri’nde dünyaya geldi. Tam ismi, Hafşór Júlíus Björnsson olarak yazılmaktadır. Oyunculuk kimliğinin yanı sıra dünyanın en güçlü isimleri arasında yer almaktadır.

Katıldığı Arnold Strongman Classic yarışması’nda, Avrupa’nın En Güçlü Adamı ve Dünyanın En Güçlü Adamı olarak ünvan kazanan ilk isim olmuştur. Bu yarışma Arnold Schwarzenegger ve Jim Lorimer tarafından oluşturulan bir etkinliktir, senelik olarak Columbus, Ohio ve ABD’de gerçekleşmekte olan Arnold Spor Festivali’nin bir dalıdır. 2018 yılının Mayıs ayında Filipinler’de düzenlenmiş olan Dünyanın En Güçlü Adamı yarışmasını da kazanan isim olmuştur.