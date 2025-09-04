Google Haberler

Gaziantep’te bozulmuş etleri kıyma yapan bir işletme kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bozulmuş etleri kıyma yapan bir işletmenin kapatıldığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenilir gıdadan taviz yok. Gaziantep / Şahinbey’de, Gıda Kontrol Görevlilerimiz ve Şahinbey Belediyesinin yaptığı denetim sonucunda; kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle, tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildi. Borular aracılığıyla makinaya taşınan bozuk etler, halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işleniyordu. Denetimlerimiz sonucunda; 286 kg bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı,16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça tespit edilerek imha edildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını hiçe sayan bu duruma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı ise, "Güvenilir gıda kırmızı çizgimizdir. Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
