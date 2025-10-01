Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı

Gazze’ye insani yardım taşımak amacıyla Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesi iddiaları artıyor. Filo sözcüleri, İsrail’e ait bir geminin filonun öncü gemisi “Alma”ya tehlikeli şekilde yaklaştığını açıkladı.

“Alma” gemisinin motoru bozuldu

Al Jazeera muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail gemisi “Alma”ya çok yakın bir mesafeden yaklaşarak geminin iletişim sistemlerini ve motorunu devre dışı bıraktı.

Bu esnada gemideki aktivistler, önceden belirlenen güvenlik protokollerini uygulayarak telefonlarını denize attı.

Kısa süreli kopan bağlantı yeniden sağlanırken, filonun Gazze kıyılarına doğru ilerlemeye devam ettiği belirtildi.

Yüksek alarm: Müdahaleye hazırız

Filo tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, insansız hava araçlarının (İHA) bölgede hareketliliğinin arttığı ve yüksek alarm durumuna geçildiği duyurulmuştu.

Filo sözcüsü Wael Naouar, “Gemilerimizin üzerindeki dron sayısı iki katına çıktı, internet ve radyo yayınları daha fazla engelleniyor. Hepimiz müdahale anına hazırız” ifadelerini kullandı.

Can yelekleriyle güvertede bekleyiş

Filodaki “Adagio” gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 80 kilometre uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını söyledi.

Salih, “Büyük olasılıkla bu gece müdahale olacak. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor” dedi.

Gazze yolunda en büyük filo

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye doğru bugüne kadar çıkan en büyük toplu yardım filosu olma özelliğini taşıyor.

Özellikle tıbbi yardım malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda insani yardım yükü taşıyan filo, Filistinlilerin “Sumud” adını verdikleri direniş kavramına atıf yapıyor.

Arapça’da “kararlılık” anlamına gelen Sumud, Filistin halkının işgale karşı kültürel ve toplumsal direnişini simgeliyor.