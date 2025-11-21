Google Haberler

Genç kadına sokak ortasında cinsel saldırı: "Çıplak sandım"

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eczane çalışanı genç kadın, hava almak için dışarı çıktığı sırada cinsel saldırıya uğradı. 10 suç kaydı bulunan saldırganın kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı anlar kameraya yansırken, şüphelinin savunması 'pes' dedirtti.

Eczanede çalışan D.Ö. (21), 30 Ekim'de sabah saatlerinde hava almak için kısa bir süreliğine dükkanın önüne çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan bir kişi aniden üzerine atlayarak genç kadını yere düşürdü ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı.

Durumu fark eden iş arkadaşı hemen olaya müdahale ederken, kabus anları kameraya yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler saldırının ardından koşarak uzaklaşan 2 erkek şüphelinin T.K. (31) ve H.K. (26) olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

"Çıplak sandım" savunması

T.K., ilk ifadesinde bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü, olay öncesi madde kullandığını ve sokakta yürürken "çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını" öne sürdü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldrıgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.K.'nın 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olaya şahit olan O.S., "Ben o gün reçete ve hastalarla ilgilenirken, arkadaşım dışarı çıkıp hava almak istedi. Sonradan sesler geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Kafamı uzattım, yine anlayamadım. Yanımdaki kişilerin konuşması üzerine gidip müdahale ettim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
