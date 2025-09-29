Google Haberler

Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, olay anına ait ev içi kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Sosyal medyada çeşitli iddialara yol açan 'eksik iki dakikalık' kısmın da dahil olduğu görüntülerdeki müzik kesintisinin ise kameranın insan sesine duyarlılık özelliğinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gül Tut'un (52) düşme anına ilişkin ev içi kamera kayıtlarının tamamı ortaya çıktı. "Güllü" adıyla tanınan sanatçı, 28 Eylül'de Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin 5'inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sonrası sosyal medyada, özellikle lavabodan çıktıktan sonraki iki dakikalık kayıpla ilgili birçok iddia gündeme gelmişti.

Kayıtlarda müzik sesinin düşme sırasında kesilmesinin, kameranın insan sesine duyarlı özelliğinden kaynaklandığı belirlendi. Kameranın bu özelliği nedeniyle televizyon sesinin kısıldığı, insan seslerinin öne çıkarıldığı kaydedildi. Görüntülerde de müziğin arka planda daha düşük duyulduğu görüldü.

Otopsi raporunda ne çıktı?

Otopsi raporunda ise Güllü'nün bedeninde darp ya da cebir izine rastlanmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaralar tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan incelemelerde, sanatçının bulunduğu zeminin mayi sabunla temizlendiği, bu nedenle kaygan olduğu ortaya çıktı. Bu durumun düşme ihtimalini artırdığı değerlendirilirken, temizlik yapan kişinin ifadesine de başvuruldu.

Kızı ifade verdi

Sanatçının kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
İstanbul’da sağanak yağış: Sabiha Gökçen’de yolcular zor anlar yaşadı
İstanbul’da sağanak yağış: Sabiha Gökçen’de yolcular zor anlar yaşadı
Sivas'ta termik santralde yangın
Sivas'ta termik santralde yangın
Bursa’da küle dönen ormanlık bölge havadan görüntülendi
Bursa’da küle dönen ormanlık bölge havadan görüntülendi
Ünlü şarkıcı Güllü’ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürekleri dağladı!
Ünlü şarkıcı Güllü’ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürekleri dağladı!
Çavuşçu Gölü kurudu, çatlamış toprağa dönüştü
Çavuşçu Gölü kurudu, çatlamış toprağa dönüştü
Kaçak yapı denetiminde birbirlerine girdiler
Kaçak yapı denetiminde birbirlerine girdiler
Çatıda çay demlerken kazan patladı
Çatıda çay demlerken kazan patladı
Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Netanyahu’ya BM’de Gazze protestosu
Netanyahu’ya BM’de Gazze protestosu
Bursa’da yangın faciası: Biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi
Bursa’da yangın faciası: Biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi
Karaburun Sahili’nde deniz faciası: İsveçli kadın kurtarıldı, nişanlısı hayatını kaybetti
Karaburun Sahili’nde deniz faciası: İsveçli kadın kurtarıldı, nişanlısı hayatını kaybetti
BM’de Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Çok verimli güzel bir toplantı'
BM’de Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Çok verimli güzel bir toplantı'