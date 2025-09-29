Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gül Tut'un (52) düşme anına ilişkin ev içi kamera kayıtlarının tamamı ortaya çıktı. "Güllü" adıyla tanınan sanatçı, 28 Eylül'de Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin 5'inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sonrası sosyal medyada, özellikle lavabodan çıktıktan sonraki iki dakikalık kayıpla ilgili birçok iddia gündeme gelmişti.

Kayıtlarda müzik sesinin düşme sırasında kesilmesinin, kameranın insan sesine duyarlı özelliğinden kaynaklandığı belirlendi. Kameranın bu özelliği nedeniyle televizyon sesinin kısıldığı, insan seslerinin öne çıkarıldığı kaydedildi. Görüntülerde de müziğin arka planda daha düşük duyulduğu görüldü.

Otopsi raporunda ne çıktı?

Otopsi raporunda ise Güllü'nün bedeninde darp ya da cebir izine rastlanmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaralar tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan incelemelerde, sanatçının bulunduğu zeminin mayi sabunla temizlendiği, bu nedenle kaygan olduğu ortaya çıktı. Bu durumun düşme ihtimalini artırdığı değerlendirilirken, temizlik yapan kişinin ifadesine de başvuruldu.

Kızı ifade verdi

Sanatçının kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" dedi.