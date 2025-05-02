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  4. Gümüşhaneli öğrencilerin otostop çektikleri araçtaki 'dayı', rektör çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Gümüşhaneli öğrencilerin otostop çektikleri araçtaki 'dayı', rektör çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Gümüşhane'de otostop çeken üniversite öğrencilerin anları sosyal medyada gündem oldu. Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu yolculuk sonunda anlayan öğrencilerin şaşkınlığı gülümseten anlara sahne oldu. Yol boyunca “Dayı” diye hitap ettikleri rektöre, gerçeği öğrenince “Dayı rektörüm” diyen öğrenci sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte o anlar:

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Gümüşhane’de üniversite yurdunda kalan öğrencilerin başından geçen eğlenceli bir an sosyal medyada gündem oldu. Akşam saatlerinde yurtlarına dönebilmek için otostop çeken Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, durarak kendilerini aracına alan kişiye yol boyunca “Dayı” şeklinde hitap etti. Ancak gençlerin tanımadan sohbet ettikleri bu kişi, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız’dan başkası değildi.

Araçta geçen keyifli diyaloglarda öğrenciler, okudukları bölümden üniversiteye ve şehir hayatına dair çeşitli konuları konuşurken, Prof. Dr. Yıldız da öğrencilere sorular yöneltti. Sohbetin bir noktasında öğrencilere üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını soran Yıldız, aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir’in kendisini tanımadığını söylemesi üzerine kimliğini açıkladı.

Rektör olduğunu duyunca büyük bir şaşkınlık yaşayan Kadir’in heyecanla “Dayı rektörüm” demesi, araçtaki herkesi güldürdü. Bu eğlenceli anlar araç içindeki bir kamera tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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