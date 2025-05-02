Gümüşhaneli öğrencilerin otostop çektikleri araçtaki 'dayı', rektör çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Gümüşhane’de üniversite yurdunda kalan öğrencilerin başından geçen eğlenceli bir an sosyal medyada gündem oldu. Akşam saatlerinde yurtlarına dönebilmek için otostop çeken Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, durarak kendilerini aracına alan kişiye yol boyunca “Dayı” şeklinde hitap etti. Ancak gençlerin tanımadan sohbet ettikleri bu kişi, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız’dan başkası değildi.

Araçta geçen keyifli diyaloglarda öğrenciler, okudukları bölümden üniversiteye ve şehir hayatına dair çeşitli konuları konuşurken, Prof. Dr. Yıldız da öğrencilere sorular yöneltti. Sohbetin bir noktasında öğrencilere üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını soran Yıldız, aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir’in kendisini tanımadığını söylemesi üzerine kimliğini açıkladı.

Rektör olduğunu duyunca büyük bir şaşkınlık yaşayan Kadir’in heyecanla “Dayı rektörüm” demesi, araçtaki herkesi güldürdü. Bu eğlenceli anlar araç içindeki bir kamera tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.